كوريا الجنوبية وبريطانيا تعقدان حوارا إلكترونيا لتعزيز التعاون في الأمن السيبراني

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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عقد الحوار الإلكتروني الثالث بين كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة في العاصمة سول؛ لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وأوضحت الحكومة البريطانية -عبر موقعها الرسمي- أن الحوار ترأسه سفير شؤون الأمن الدولي بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشو هيون-وو، ومدير الإنترنت بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية ويل ميدلتون، فضلا عن مشاركة حوالي 40 مسؤولاً من الإدارات والوكالات ذات الصلة بالأمن السيبراني في البلدين.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني باعتباره ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية؛ احتفالاً بالذكرى الـ140 للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة هذا العام.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن جدول الأعمال يتضمن تبادل وجهات النظر حول استراتيجية الردع ضد التهديدات السيبرانية والتعاون في المنتديات الدولية مثل G20 والأمم المتحدة بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات والقمة العالمية لمجتمع المعلومات وتعاون القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على أن الأنشطة السيبرانية غير المشروعة المستمرة لكوريا الشمالية بما في ذلك سرقة العملات الرقمية والبيانات والتكنولوجيا لدعم تطويرها للأسلحة والصواريخ النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي والسلم والأمن الدوليين.