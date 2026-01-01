تصاعد العنف يطغى على الاحتجاجات في إيران وانتشار أمني واسع في طهران

أفاد شهود عيان بأن الاحتجاجات المستمرة في إيران باتت تطغى عليها بشكل متزايد أعمال العنف، مع نشر وحدات كبيرة من الشرطة في عدة أحياء بالعاصمة طهران.

وقال أحد الشهود إن السلطات تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حتى أصغر التجمعات. وذكرت تقارير أن مشاهد مماثلة تجري في مدن أخرى.



وفي اليوم الرابع للاحتجاجات في طهران، تجمع الأشخاص في معظم الجامعات وأفادت تقارير باعتقال العديد من الطلاب. وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، المرتبطة بالسلطة القضائية، نقلا عن جهات أمنية، أنه جرى اعتقال ما لا يقل عن سبعة أشخاص، دون تقديم تفاصيل إضافية.

كما أفادت الوكالة بوقوع هجوم عنيف من قبل متظاهرين على مبنى المحافظة في مدينة فاسا بإقليم فارس جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن المبنى تعرض لأضرار جسيمة. وأكد مكتب حاكم الإقليم اعتقال أربعة من المهاجمين، لكنه نفى شائعات عن سقوط قتلى.

وشهدت مدن عدة أخرى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة وعناصر من قوات الأمن، مع تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط قتلى، لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في البداية احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة، لكنها سرعان ما تحولت إلى اضطرابات سياسية رفعت خلالها شعارات غاضبة تهاجم النظام الإسلامي.