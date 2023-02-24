المفوضية الأوروبية تعرب عن تضامنها مع أوكرانيا في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تضامنها ودعمها لكييف في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين - في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" - "لقد مر عام من الحرب الروسية، عام من المقاومة الأوكرانية البطولية، عام من التضامن الأوروبي.. أمامنا مستقبل للوحدة.. أنتم تحاربون من أجل الحرية والديمقراطية ومن أجل مكانكم في الاتحاد الأوروبي، نحن معكم طالما تطلب الأمر ذلك.. تحيا أوكرانيا وتحيا أوروبا".

يذكر أنه في 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا العنان لمرحلة جديدة من الحرب ضد أوكرانيا.. ومنذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات سياسية واقتصادية ومالية وإنسانية وعسكرية لأوكرانيا وشعبها.