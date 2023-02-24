يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، قائد الفريق، ‏المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز الذي يعقد في الثامنة من مساء اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات باستاد الأهلي بالسلام.

ويتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن مباراة صن داونز التي تقام ‏مساء غدًا «السبت» على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

‏ وبدأ الفريق استعداده أمس الخميس، لمباراة صن داونز بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني ‏اللاعبين الأربعاء الماضي، بعد العودة من أسوان والتي سبقها السفر إلى السودان لخوض مباراة الهلال ‏السوداني في دور المجموعات.‏

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على حساب أسوان، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي ‏جمعت الفريقين عصر الثلاثاء الماضي على استاد أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19 ‏من بطولة الدوري الممتاز.‏