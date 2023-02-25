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جدد مهرجان برليناله السينمائي الدولي في برلين تضامنه مع أوكرانيا في ذكرى الهجوم الروسي عليها من خلال مظاهرة أقيمت على البساط الأحمر.

حضر المظاهرة إضافة إلى قائدي برليناله مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان، رئيسة لجنة التحكيم لهذا العام، الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، وأعضاء آخرين من هيئة التحكيم.

وأعلن كل من وزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روث (حزب الخضر) وسفير اوكرانيا في ألمانيا، أوليكسي ماكييف دعمهما للمتظاهرين.

خلال المهرجان صدرت عدة بيانات تضامن مع أوكرانيا ومناقشات حول هذا الموضوع.

وخلال حفل الافتتاح، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتصال مباشر.

كما تم عرض أفلام ومنتجات أوكرانية تتناول الحرب.

وعلى سبيل المثال تم عرض فيلم "القوة الخارقة" لشين بن وآرون كوفمان عن أوكرانيا لأول مرة.