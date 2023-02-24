السويد تعتزم تسليم ما يصل إلى 10 دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

تعتزم السويد تسليم ما يصل إلى عشر دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.



وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الجمعة في بودن السويدية إن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع ألمانيا.



ويسعى السويديون أيضا إلى تزويد أوكرانيا بأجزاء من أنظمة الدفاع الجوي هوك، وإيريس – تي.



وبحسب وزارة الدفاع السويدية فإن الدبابات المقصودة هي من نوع "بانسر 122" وهي النسخة السويدية من دبابات ليوبارد 2.وهي مزودة بمدفع ورشاشين وقاذفة قنابل يدوية. وتمتلك السويد 120 دبابة ليوبارد 2.



في الأسبوع الماضي دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الحلفاء الغربيين في مؤتمر ميونخ للأمن إلى الانضمام لألمانيا في توريد الدبابات القتالية إلى أوكرانيا.



وتزود ألمانيا أوكرانيا بأربع عشرة دبابة من طراز ليوبارد 2 إيه 6، وفي عملية بطيئة بشكل غير متوقع تبحث ألمانيا عن شركاء لتجهيز كتيبة أوكرانية بـ 31 دبابة ليوبارد.



تعد بولندا هي المورد الرئيسي لكتيبة أخرى من الدبابات من طراز ليوبارد 2 إيه 4 الأقدم إنتاجا.



وكانت السويد وفنلندا تقدمتا في مايو 2022 بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو".



ومع ذلك منعت تركيا حتى الآن انضمام السويد إلى الحلف.