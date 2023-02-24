وفد جمعية سيدات الأعمال الألمانية فى زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد جمعية سيدات الأعمال الألمانية بمقر المنطقة بالعين السخنة، وذلك ضمن جدول أعمال زيارة عضوات الجمعية إلى مصر في الفترة من 20 إلى 24 فبراير لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر الذي تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر، والتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد تطور أداءها في مجال توطين القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة والنشاط الترويجي للمنطقة خلال الفترة الماضية.

عقد اللقاء بحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة لشئون الاستثمار والترويج، واللواء علاء عبد الكريم، مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك، وحضر الوفد برئاسة ياسمين أربابيان فوجل، رئيس جمعية سيدات الأعمال الألمانية.

ورحب جمال الدين بعضوات الجمعية، وقدم عرضا عن أهم المقومات التي جعلت من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة الاستثمار في مختلف القطاعات، ونقطة محورية في مسار التجارة في العالم نظراً لموقعها وامتلاكها 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مناطقها الصناعية التي تتكامل مع الموانئ لتصبح نقطة اتصال مميزة لمختلف الأسواق العالمية، واستفادة بموقعها على ضفتي قناة السويس، أهم ممر ملاحي عالمى.

وأشار جمال الدين إلى الاهتمام الذي توليه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، والتي تعد لتكون مقرا للصناعات التكنولوجية والصناعات المغذية والمكملة لمشروعات الوقود الأخضر.

وتحدث جمال الدين عن منطقة القنطرة غرب الصناعية والتي تُجهز لصناعات المنسوجات والصناعات الغذائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما استعرض أهمية قرب المنطقة الاقتصادية من السوق الأوروبية مع بعض الميزات التنافسية كتوافر الطاقة والعمالة منخفضة التكلفة، واستعداد موانئ الهيئة لبدء نشاط تموين السفن خلال الأشهر المقبلة.

وأكد جمال الدين أن الخطوات الهامة التي جرت فى ملف توطين صناعة الوقود الأخضر من خلال التحالف مع عدد من الكيانات العالمية، حيث تستهدف هذه التحالفات إنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والإيميثانول لأغراض التصدير واستخدامه أيضاً في تموين السفن بحلول النصف الأول من عام 2026، وعبر عن سعي المنطقة الاقتصادية وشركائها للتوافق مع دول الاتحاد الأوروبي حول الإطار الحاكم للمنتجات النهائية للوقود الأخضر، والتعاون لتوطين الصناعات المغذية والمكملة لتصنيع الوقود الأخضر مما يساعد في تقليل التكلفة ومن ثم السعر الخاص بالمنتج النهائي والذي سيتم استخدام معظمه بواسطة السوق الأوروبية.

من جهتها أعربت ياسمين أربابيان فوجل، رئيس جمعية سيدات الأعمال الألمانية عن سعادتها بتواجد الوفد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على إمكانياتها عن قرب، وأبدى عدد من عضوات الجمعية اهتماماً بحجم التعاون الاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية والدول الآسيوية والأوروبية، بجانب اهتمامهن البالغ بملف العمالة المدربة وتوطين صناعة الوقود الأخضر واستراتيجية توطين صناعة السيارات التي تعمل عليها الهيئة والدولة المصرية بمنطقة شرق بورسعيد.

وفي ختام الزيارة توجه الوفد لجولة تفقدية لمنطقة السخنة الصناعية، ومصنع فان يانج الصيني المتخصص في صناعة وصباغة المنسوجات ورقائق البوليستر، كما تفقد الوفد شركة مصر للهيدروجين الأخضر، والتي تعد أول منشأة تقام لإنتاج الوقود الأخضر في مصر.

وزار الوفد ميناء العين السخنة والتي تجري به أعمال التطوير وتوسعة ليشمل 6 أحواض بدلاً من حوضين ارفع كفاءة أداء الميناء.