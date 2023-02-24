أبو القاسم وحمزة يستكملان مشوار مصر بكأس العالم لسلاح الشيش

تستأنف غدا السبت منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش على صعيد الفردي للرجال والسيدات والفرق التي تقام خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام غدا باقي فعاليات فردي الرجال والسيدات بداية من دور الـ64 وحتى المباراة النهائية وختام منافسات الفردي.

وتشهد منافسات فردي الرجال غدا مشاركة الثنائي المصري علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة اللذان تأهلا مباشرة دون المشاركة في دور المجموعات بفضل تصنيفهما المتقدم، حيث يحتل علاء أبوالقاسم المركز الرابع عالميا، فيما يحتل محمد حمزة المركز الحادي عشر.

ويبدأ علاء أبوالقاسم مبارياته غدا بمواجهة الكوري الجنوبي ميونج شيول في تمام الثامنة والنصف صباحا في دور الـ64 الرئيسي، في المقابل سيكون محمد حمزة على موعد مع مباراة قوية مع بطل اليابان كينتا سوزومورا في تمام التاسعة صباحا.



وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.