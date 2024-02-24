روسيا: نشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب

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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: «أشعر بالأسف على الأوكرانيين البائسين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن «روسيا بدأت العملية العسكرية لوقف الحرب التي سبق أن شنها نظام كييف المدعوم من الغرب، ضد السكان المدنيين في دونباس لمدة 8 سنوات»، وفق قوله.

وتابع، قائلا: «كان هذا هو السبب الرئيسي لإطلاق العملية العسكرية الخاصة».

يُشار إلى أن مصطلح «العملية العسكرية الخاصة» دائما ما تستخدمه روسيا للحديث عن الحرب التي تخوضها مع أوكرانيا، والتي تحل ذكراها السنوية الثانية اليوم.