المستشفى الإماراتي العائم يصل العريش ويبدأ في استقبال المصابين الفلسطينيين

دشن المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش، اليوم، خدماته العلاجية لتقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين، وبدأ في استقبال المصابين من غزة حيث وصله عدد من الحالات التي تعاني إصابات وكسورا مختلفة الحدة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم أشكال الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة كافة وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».



ويضم المستشفى العائم، الذي يقام بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي، طاقما طبيا وإداريا مكونا من 100 شخص من مختلف التخصصات، تشمل: التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة.



وتبلغ سعة المستشفى 100 سرير ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبرا وصيدلية ومستودعات طبية.



ويعد المستشفى العائم خطوة إضافية تستكمل دور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، الذي تم تدشينه في 3 ديسمبر ،2023 وتبلغ سعته 200 سرير، ويضم كادرا طبيا مكونا من 83 متطوعا من 21 جنسية منهم 59 من الرجال و24 من النساء.



وتعامل المستشفى الميداني الإماراتي حتى فبراير 24 الجاري، مع أكثر من 6146 حالة استدعت تدخلاً طبياً من قبل فريق المستشفى للتعامل معها وتوفير العلاج والرعاية اللازمة؛ بدءاً من الإسعافات الأولية، مروراً بإجراء الجراحات الضرورية لإنقاذ الحياة وتوفير العلاجات اللازمة والأدوية، وانتهاءً بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات، فضلا عن الاستشارات والخدمات الطبية العلاجية الأخرى.



من جهته قال الدكتور فلاح المحمود، مدير المستشفى العائم، إن تدشين المستشفى سيعزز من منظومة الدعم الطبي التي توفرها دولة الإمارات لأهالي القطاع والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانونها، إذ تم تجهيز المستشفى بأفضل وأحداث المعدات التي تساهم في توفير كل أنواع العلاج والرعاية الطبية وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.



وأضاف أن المستشفى باشر فور وصوله إلى ميناء مدينة العريش باستقبال المصابين والحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل أشكال الرعاية والعلاج والأدوية التي يحتاجونها، وفق أعلى مستويات الرعاية الصحية.



وأشار إلى أن المستشفى العائم مزود بمهبط للطائرات العمودية، وزورق بحري، يعززان الاستجابة للحالات الطارئة والصعبة التي تستدعي تدخلا طبيا سريعا.



من جهتهم توجه عدد من الأشقاء الفلسطينيين ممن استقبلهم المستشفى العائم بالشكر إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي توفر الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين والحالات المرضية كافة.



وأكدوا أن هذه الاستجابة الإنسانية من دولة الإمارات، تجسد نهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندته في الظروف كافة، وثمنوا جهود الفرق الطبية والتطوعية التي قدمت الدعم الكامل لهم منذ بداية الأزمة.