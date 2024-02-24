التنمية المحلية: تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 206 متدربين الأسبوع الجاري

آمنة: مركز سقارة يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي الـ29 للخطة التدريبية للمحليات 2023-2024، والذي يبدأ غدًا الأحد، ويشهد تنظيم 6 دورات تدريبية وهي: دورة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات، ودورة متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، ودورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي، ودورة برامج التنمية المحلية المطور "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، فيما تستمر للأسبوع الثاني علي التوالي دورتي "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوى متقدم"، و"إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات جمع ونقل ومعالجة والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة"، ويستفيد من تلك الدورات 206 متدربين من جميع المحافظات.



وأكد آمنة، في بيان له، أن الأسبوع الـ29 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ينطلق بدورة إدارة الأزمات والحد من المخاطر للعاملين والأمن القومي والتصدي للشائعات ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات الأزمات بالمحافظات، مشيرًا إلى أهمية التطوير والارتقاء بمهارات العاملين في مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات لتكون قادرة على اتخاذ القرار الصحيح الذي يقلل من الآثار الجانبية اللازمة وضرورة تحديث المعلومات أولاً بأول لتكون شاملة، ودقيقة، ومتجددة.



وأشار إلى أن الدورة التدريبية ستركز على التعريف بمنهجية إدارة الأزمات، ودور أجهزة الدولة في إدارة الأزمات، ودور المعلومات في إدارة الأزمات والكوارث، والتنبؤ بالأزمات، وفن إدارة الأزمات، وأساليب حل المشكلات واتخاذ القرار، بالإضافة إلى التعريف بالشبكة الوطنية للسلامة، وكيفية التخطيط لإدارة الأزمات، وتنمية مهارات التعامل مع الأزمات إعلاميًا.



وأوضح، أنه في ضوء الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وزيادة مهارات العاملين بالرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، دورة تدريبية عن متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi يستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات التخطيط وإدارة المشروعات، لافتًا إلى أن الدورة تهدف إلى إكساب العاملين خبرة قيمة باستخدام Microsoft Power BI Desktop، وتعلم كيفية تحميل أنواع البيانات والجمع بينها من مصادر متعددة.



وأضاف، أن المحتوى التدريبي سيركز على كيفية إنشاء تصورات مستمدة من البيانات والتقارير ولوحات عرض المعلومات وكيفية فرز وتحويل البيانات، بالإضافة إلى فهم كيفية تصور البيانات المطلوبة والإبلاغ عنها بطرق متعددة، وكيفية حل مشاكل البيانات، إضافة إلى مشروع تطبيقي عن متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.



كما ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع المقبل دورتين في إطار تكليف القيادة السياسية لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات وهما: "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، و"برامج التنمية المحلية المطورة "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، وينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منهما 75 متدرباً.



وقال وزير التنمية المحلية، إن دورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، يستفيد منها 30 متدربا من مديري الإيرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الإيرادات بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضًا بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها.



ولفت إلى أن الدورة الثانية التي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الأسبوع الـ29، وهي برامج التنمية المحلية المطورة "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة" يستفيد منها 45 متدربًا من مديري التخطيط بالديوان العام والمدن والمراكز بـ 17 محافظة، وستتناول الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية.



وأكد تنفيذ الدورة الثانية للبرنامج التدريبي الذي كلف القائمين بمركز سقارة بتنفيذه عن "إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة"، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والتي تستمر على مدارة 5 أيام، ويستفيد منها 50 متدربًا من المديرين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.