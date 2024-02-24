تحدث الفنان محمد صبحي، عن مسلسل «يوميات ونيس» ومساهمته في تربية أجيال كثيرة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، إنه حتى الآن، لا تزال هناك أجيال جديدة تشاهد المسلسل بأجزائه المختلفة، وتطالب بعمل جزء جديد من عائلة ونيس يناقش مشكلات الجيل الحالي.

وأضاف: «جيل ونيس انتهى وأصبحنا نعيش الآن وسط أجيال مُرعبة.. في الزمن ده عايز امسك خرزانة وانزل الشارع أطوق الضرب في الأجيال المرعبة».

وروى صبحي تفاصيل موقف واجهه في الولايات المتحدة عندما قابل طفل يبلغ خمس سنوات يناديه بـ ونيس، وتعجب من معرفة الطفل بشخصية ونيس، فسأل عائلته قائلاً: «ده طفل عمره 5 سنين عرف ونيس ازاي؟.. فكان رد أسرته: احنا اتربينا على ونيس».

وأوضح محمد صبحي أن معالجة سلوك الكذب في مسلسل «يوميات ونيس» الجزء الأول، كان موقفا حقيقيا بينه وبين ابنه، قائلاً: «ابني كذب على المُدرسة في مدرسته.. وعاتبته على ذلك وقولتله الكذب غلط لازم تقول الحقيقة.. وبعدها جالي تليفون في البيت، وكان من صحفي ولسة بيقولي اسمه .. شاورت قولتله قول إني نزلت.. فقام قاله بابا بيقولك أنه مش موجود .. فبدأت أوبخه أنت مش عارف تكذب فحسيت.. فرد عليا ابني وهو يبكي: يا بابا أنت عايزني أكذب ولا لأ».