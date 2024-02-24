 هاتريك دي يونج يقود آيندهوفن لفوز كاسح بسباعية في الدوري الهولندي - بوابة الشروق
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هاتريك دي يونج يقود آيندهوفن لفوز كاسح بسباعية في الدوري الهولندي

د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 11:31 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 11:31 م

اكتسح فريق آيندهوفن مضيفه زفوله وهزمه بنتيجة 1/7، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الهولندي.

تألق المهاجم الهولندي المخضرم لوك دي يونج بتسجيله ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 32 و51 و71، بينما أحرز زميله جون باكايوكو هدفين في الدقيقتين 29 و61.

واستفاد آيندهوفن أيضا من هدف ذاتي سجله سام كيرستن بالخطأ في مرماه بالدققة 73، قبل أن يختتم ريكاردو بيبي مهرجان الأهداف في الدقيقة 86.

بينما أحرز إليانو ريندرز هدف زفوله الوحيد في الدقيقة 41. رفع آيندهوفن رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مع ملاحقه فينورد إلى 13 نقطة مؤقتا.

أما زفوله فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي والعاشرة في بطولة الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم السبت سقط فالفيك أمام فورتونا سيتارد بنتيجة صفر/1.


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