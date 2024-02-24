الرئيس البلغاري يدعو إلى حل أوروبي للحرب في أوكرانيا

دعا الرئيس البلغاري رومن راديف إلى حل أوروبي للحرب في أوكرانيا بعد عامين من بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال راديف، الذي يعتبر مواليا لروسيا: "دعونا نبحث أخيرا عن حل أوروبي مستقل". ودعا إلى حوار وآليات لوضع حد فوري للعمل العسكري وبدء المفاوضات.

وأضاف: "الطريق الذي سلكناه للبحث عن حل قائم على النصر في ساحة المعركة لا يحقق نتائج"، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا أصبحت "تهديدا للأمن العالمي" بعد عامين من اندلاعها.

وأصدر رئيس الحكومة البلغارية الموالي للغرب نيكولاي دينكوف بيانا منفصلا في الذكرى السنوية الثانية للحرب في أوكرانيا، مؤكدا لكييف استمرار دعم حلف شمال الأطلسي والدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البلغاري: "قبل عامين، ذكرنا الكرملين بأنه يجب علينا القتال من أجل السلام والدفاع عن قيمنا". وأضاف دينكوف أن بلغاريا تدافع عن هذه القيم من خلال مواصلة دعم أوكرانيا، بينما تقاتل روسيا ضد "الحق في حياة حرة وسعيدة وكاملة" للجميع في أوروبا.

وكدليل على التضامن مع أوكرانيا، من المقرر إضاءة مباني الحكومة والبرلمان في صوفيا بألوان العلم الأوكراني مساء اليوم السبت.

ودعا نشطاء بلغاريون وأوكرانيون إلى مسيرة في وسط العاصمة لدعم كفاح أوكرانيا "من أجل الحياة والحرية والديمقراطية".