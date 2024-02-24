موقع أكسيوس: الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بوقف استهداف شرطة حماس تخوفا من مقديشو جديدة

قال موقع «أكسيوس» إن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بوقف استهداف الشرطة المدنية التي ترافق المساعدات الإنسانية في غزة، كي لا تزيد من الانفلات الأمني ونهب المساعدات لصالح قطاع الطرق.

ونقل موقع «أكسيوس» عن ثلاثة مسئولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من إسرائيل وقف الهجمات التي تستهدف الشرطة المدنية التي تديرها حماس والتي ترافق شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، محذرة من أن الانهيار التام للقانون والنظام يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بشكل كبير.

ووفقا للمصادر، فقد أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى استشهاد 11 ضابط شرطة كانوا يعملون على تأمين نقل الشحنات خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة رفح الحدودية الجنوبية وحدها.

ويقول المسئولون الأمريكيون إنهم يشعرون بقلق متزايد من أن "غزة تتحول إلى مقديشو"، عاصمة الصومال، التي كانت تعتبر في السابق المدينة الأكثر خطورة وخروجا عن القانون في العالم، بحسب شبكة روسيا اليوم.

ويتعرض قطاع غزة منذ حوالي 5 أشهر لحرب دموية ودمار شبه كامل للقطاع الذي يسكن فيه 2.3 مليون شخص، وحصار إسرائيلي ونقص في المواد الأساسية اللازمة للحياة

كما يتسبب القصف الإسرائيلي باستشهاد وجرح العشرات يوميا، في حين أجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم لمنطقة رفح التي تكدّس فيها أكثر من مليون شخص يعيشون ظروف إنسانية قاسية.