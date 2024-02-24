 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لـ29 ألفا و606 شهداء - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لـ29 ألفا و606 شهداء

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
أحمد علاء
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 11:09 ص | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 11:09 ص

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء، و69737 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على كل أرجاء قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط قصف مدفعي وبحري وجوي من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.


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