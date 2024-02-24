دعت الحكومة اليمنية، كل الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة "روبيمار" التي تعرضت لاستهداف من قبل جماعة الحوثي، وتحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت ومنع تسرب تلك المواد الخطرة في المياه البحرية.

وأدانت الحكومة اليمنية، في بيان، استهدف الحوثيين للسفينة، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وإخلاء طاقم السفينة، وفق وكالة الأنباء اليمنية.

وقالت إن المعلومات الأولية تفيد بأن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى.

وأشارت الحكومة إلى تشكيل خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف ونظراً للإمكانيات المحدودة تؤكد الحكومة على أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت أن استهداف الحوثيين للسفينة البريطانية روبيمار الأحد الماضي تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلا.

وأضافت في بيان، أن السفينة التي ألحق هجوم الحوثيين أضرارا بها تحمل 41 ألف طن من الأسمدة ويمكن أن تتسرب للبحر الأحمر لتفاقم هذه الكارثة البيئية.