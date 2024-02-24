السودان يرفض اتهامات أمريكية للجيش بعرقلة وصول المساعدات وقطع الاتصالات

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، رفضها الاتهامات الأمريكية للجيش بعرقلة وصول المساعدات وقطع الاتصالات في البلاد.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "الحكومة قدمت كل الدعم لشركات الاتصال لاستئناف خدماتها"، معربة عن استغرابها للاتهامات الباطلة التي تضمنها بيان الخارجية الأمريكية، وفق وكالة سبوتنيك.

وأكدت الخارجية السودانية، أن إقحام القوات المسلحة في موضوع قطع شبكات الاتصال هو أمر تتحمله المليشيا الإرهابية (قوات الدعم السريع) وحدها.

وأشارت إلى أنه "على عكس ما ورد في البيان فقد قدمت الحكومة كل الدعم والإسناد لشركات الاتصال لاستئناف خدماتها بإقامة مشغلات جديدة بدلاً عن تلك التي خربتها المليشيا.

وحملت قوات الدعم السريع، في وقت سابق، الحكومة السودانية مسئولية قطع الاتصالات عن بعض الولايات السودانية، نافية مسئوليتها عن قطع الاتصالات.

وتعطلت خدمات شركات الاتصال الثلاث العاملة في السودان، الشهر الماضي، في معظم أنحاء السودان.

تأتي خطورة انقطاع خدمات الاتصال من أن غالبية السكان تعتمد على التطبيقات البنكية في إدارة شئون حياتهم اليومية.

يأتي ذلك في ظل شح السيولة المالية وإغلاق معظم البنوك وماكينات الصرف الآلي، وتحديدا في العاصمة الخرطوم ومدن ومناطق وسط السودان.