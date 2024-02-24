 حريق كبير في مصنع للصلب إثر انفجارات في مدينة ليبيتسك الروسية - بوابة الشروق
السبت 24 فبراير 2024 9:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حريق كبير في مصنع للصلب إثر انفجارات في مدينة ليبيتسك الروسية

د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 9:12 ص | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 9:12 ص
وقعت انفجارات في مدينة ليبيتسك، غرب روسيا، التي تبعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة موسكو مساء الجمعة، مما تسبب في اندلاع حريق كبير في مصنع للصلب.

وقال حاكم المنطقة ايجور ارتامونوف على تطبيق تيليجرام إن الحريق اندلع في مصنع "نوفوليبيتسك" للمعادن وتم إخماده بالفعل. وأضاف أنه لا يوجد أي تهديد من انبعاث مواد خطرة.

وأوضح الحاكم أن قوات الأمن تحقق في معلومات غير مؤكدة بأن الحريق بدأ بسبب سقوط طائرة.

وأفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلا عن شهود عيان، أنه تم سماع دوى عدة انفجارات فوق ليبيتسك قبل اندلاع الحريق.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في موسكو أن مسيرات أوكرانية شنت هجمات جديدة في روسيا في منطقة تولا على بعد 150 كيلومترا جنوب موسكو وفي كورسك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وتم اعتراض العديد من المسيرات وتدميرها بواسطة الدفاعات الجوية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك