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روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 11:00 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 11:00 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود الحدودية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "عند نحو الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين أخريين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، الأولى عند نحو الساعة 15:00، والثانية عند نحو الساعة 20:00، بتوقيت موسكو.

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