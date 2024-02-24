إصابات في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ولليوم الـ141، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 29514 شهيدا، ونحو 69616 جريحا، في حصيلة غير نهائية.