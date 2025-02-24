Conclave يتوج بلقب أفضل فيلم في حفل جوائز ساج لعام 2025

في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لعام 2025، فاز فيلم "Conclave" بجائزة أفضل فيلم، محققا إنجازا هاما في مشواره الفني.

وجاء هذا الفوز بعد منافسة قوية مع أفلام ضخمة مثل "Deadpool & Wolverine", "Dune: Part Two"، "Gladiator II"، و"The Fall Guy".

تدور أحداث "Conclave" حول صراع معقد داخل أروقة الفاتيكان، حيث يتصارع رجال الدين والسياسيون من أجل السلطة في إطار مليء بالتهديدات والخيانة، وهو من إخراج رولاند إيميريش، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل راشيل ويز، كولين فيرث، وهنري كافيل.

حظي "Conclave" بإشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، الذين أكدوا على قوة الأداء التمثيلي وحرفية الإخراج.

ويعد هذا الفوز أضافة إلى سلسلة من النجاحات التي حققها الفيلم في مهرجانات سينمائية عالمية، حيث فاز بجوائز مرموقة مثل أفضل فيلم درامي في مهرجان فينيسيا، وأفضل فيلم في جوائز بافتا لهذا العام، إلى جانب جوائز أخرى لتمثيلاته المتميزة.

يعد فوز "Conclave" في جوائز ساج 2025 بمثابة تتويج لمستوى رفيع من الحرفية الفنية، ليصبح واحدا من أبرز الأفلام التي تقترب من الفوز بالحفل المرتقب لتوزيع جوائز الأوسكار لعام 2025.