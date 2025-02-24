خالد عبد الله يتألق بالأبيض في حفل ساج الـ31

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حضر الممثل البريطاني من أصل مصري، خالد عبد الله، حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG Awards) لعام 2025، متألقا بإطلالة أنيقة حيث ارتدى بدلة بيضاء كاملة مزينة بشال من الصوف بنفس اللون، مما أضفى لمسة راقية على مظهره.

ولفت عبد الله الأنظار بوضعه دبوسا أحمر على سترته، وهو رمز لحملة "أوقفوا إطلاق النار"، الذي يدعم قضية الحرب الإسرائيلية على غزة.

يأتي حضوره في الحفل احتفاء بمسيرته الفنية المميزة، خاصة بعد تألقه في أعمال بارزة مثل فيلم "The Kite Runner" ومسلسل "The Crown"، حيث جسد شخصية دودي الفايد.