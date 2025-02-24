أمريكا تدعو روسيا وأوكرانيا بالأمم المتحدة إلى دعم مشروع قرارها حول السلام

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دعت واشنطن، أوكرانيا وروسيا الاثنين إلى دعم خطتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك بينما تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار أميركي بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بدء النزاع، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شي، إن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة يشير إلى هذه النقطة بالذات.

وأضافت: «يدعو مشروع القرار الذي اقترحناه إلى نهاية سريعة للنزاع، ويحث كذلك على سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا».

وتابعت: «هذا هو المطلوب الآن، ونحن نحث جميع الدول الأعضاء بما في ذلك أوكرانيا وروسيا، على الانضمام لهذا الجهد».