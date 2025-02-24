علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة منصة FBC الإلكترونية للربح عبر الإنترنت، المتهمة بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية كبيرة.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن المنصة أُغلقت بعدما استولت على أموال كثيرة من المودعين على مدار الفترات الماضية.

وأضاف أنه لا يعرف أحدٌ حتى الآن شيئًا عن تفاصيل الواقعة (في إشارة إلى تفاصيل عملية النصب)، داعيًّا ضحايا هذه المنصة للحديث عما جرى معهم.

واستغرب أديب إقدام مواطنين على التعامل مع مثل هذه المنصات، قائلا: «لما يحصل (النصب) يروحوا يبلغوا ويقولوا الحقونا إحنا اتنصب علينا.. إنت كنت فين وإنت بتفكر، دا البنك على الناصية».

وتابع في حديثه عن ضحايا مثل هذه المعاملات: «البنك النهاردا بيقدم فائدة بتوصل لـ24% و25%.. عاوز إيه تاني».

وحذر أديب من خطر هذه المنصات، حيث انتقلت عمليات النصب من توظيف الأموال إلى ما تُعرف بالمستريح وصولًا إلى المنصات الإلكترونية.



ومنصة FBC، متهمة بالنصب على عشرات الآلاف حول العالم بمليارات الدولارات، علمًا بأن مصريين من ضمن الضحايا.

وتقوم الفكرة على منح العميل أموالًا مقابل مشاهدة فيديوهات على موقع يوتيوب، وتم إيهام المودعين أن أموالهم سوف تعود لهم أضعافًا.