ميرتس: إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا ليس محل نقاش حاليا

قال فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لخلافة المستشار الألماني أولاف شولتس بعد انتخابات البرلمان يوم الأحد، إنه غير ملتزم بمناقشات بشأن إرسال وحدات ألمانية للمشاركة في قوة حفظ السلام المقترحة في أوكرانيا.

وقال ميرتس في ظهور تلفزيوني إلى جانب منافسيه، بعد ساعات من فوز تحالفه المحافظ حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري بفوز واضح: "أرى الأمر بالطريقة نفسها التي يراها المستشار: هذا ليس سؤالا مطروحا في الوقت الحالي".

وكان المستشار المنتهية ولايته شولتس قد قال في وقت سابق أيضا إنه من المبكر مناقشة نشر القوات العسكرية الألمانية في أوكرانيا.

وأضاف ميرتس: "السؤال الأول الذي يطرح نفسه علينا هو: هل نستمر في دعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها؟"، مشككا فيما إذا كانت ألمانيا قد قدمت الدعم الكافي لكييف في ظل إدارة شولتس.

وقال ميرتس قبيل حلول الذكرى الثالثة للغزو الروسي اليوم الاثنين: "لولا ذلك لما استمرت هذه الحرب ثلاث سنوات".

وأضاف: "السؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو: كيف نؤمن أراضي حلف شمال الأطلسي/ناتو/في المنطقة المجاورة مباشرة لأوكرانيا؟"