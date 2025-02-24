نقيب صيادلة الإسكندرية: التكامل بين دور صيادلة التغذية العلاجية والأطباء المختصين يخدم المرضى

قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية: إن التكامل بين دور الصيادلة إخصائيّ التغذية العلاجية، جنبًا إلى جنب مع الأطباء المختصين، وسائر فريق التغذية، وتضافر الجهود على أساس "علمي وقانوني"؛ يعمل على خدمة المرضى، ومواجهة التحديات المرتبطة بالسمنة، وتحقيق أنظمة صحية مستدامة.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، فقد جاء ذلك خلال مشاركة نقابة صيادلة الإسكندرية، في المؤتمر الثاني، الذي نظمته الجمعية الطبية للصحة والتغذية، تحت شعار "تغيير الأنظمة الغذائية من أجل حياة أكثر صحة"، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية.

وتخلل المؤتمر الذي ناقش المؤتمر حلولًا لمستقبل صحي أفضل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للسمنة، عدة فعاليات "توعوية وصحية" عن مرض السمنة، وخطورته، وأهمية الغذاء الصحي، والنشاط البدني، إضافة إلى تقديم عدد من المحاضرات بواسطة نخبة من الاستشاريين، والإخصائيين، وقيادات الصحة والمحافظة في الإسكندرية.

وحضر اللقاء كلٍ من: الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتورة هالة يوسف وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الصحية بوزارة الصحة، والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، والدكتورة هويدا عبد الرحمن مدير ادارة الشؤون الطبية فرع شمال غرب الدلتا بالتأمين الصحي، والدكتور أحمد اللقاني، والدكتور أماني سلامة، والدكتورة وفاء محيلبة أستاذ طب السمنة، والدكتور علاء بلبع، عميد كليه العلاج الطبيعي، والدكتورة مروة سعد، رئيس قسم المسنين بكليه الطب.

كما حضر من نقابة الصيادلة: الدكتور أحمد الجارحي، رئيس لجنة الشباب، والدكتورة هبة موسى، مسئول لجنة التغذية بالنقابة، وأخصائي التغذية ومسؤول فريق التغذية العلاجية بالعناية المركزة وأقسام الداخلي بمستشفى شرق المدينة، والدكتورة مها عسل، أخصائي أمراض السمنة والتغذية العلاجية ورئيس الجمعية المصرية لصيادلة التغذية، والدكتورة سمر فيليب، أخصائي ومحاضر التغذية العلاجية بكلية الصيدلة جامعة طنطا، والدكتورة ولاء عيسى، مسؤول قسم التغذية العلاجية بمستشفى صدر المعمورة، والدكتورة راجية حمودة، أخصائي التغذية العلاجية، والدكتورة ناردين سمير، والدكتورة هبة موريس، مسئولي الجمعية عن التنظيم.