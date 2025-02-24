رئيس حي شرق مدينة نصر: إزالة التعديات على أرض مساحتها 2000 متر لتسليمها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

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ناقش رئيس حي شرق مدينة نصر، اللواء أحمد جودة، كتاب وزارة التنمية المحلية (قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية) بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٥، بشأن إزالة المخلفات والتعديات على قطعة أرض مساحتها ٢٠٠٠ متر لسرعة تسليمها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتضمن الاجتماع تشكيل لجنة مختصة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحضور المختصين من محافظة القاهرة ("الأملاك، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حي شرق مدينة نصر") لوضع رؤية بالإجراءات اللازمة.

وتعهدت الهيئة بسرعة الانتهاء من إزالة المخلفات والتعديات من قطعة الأرض البالغة مساحتها "٢٠٠٠ متر" بحي شرق مدينة نصر، حيث تمت معاينتها وإقرارها بواسطة اللجنة المختصة لسرعة تسليمها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما تعهد الحي بإزالة أي تعديات على الأرض (إعمار المرشدي) خلال ٤٨ ساعة من تاريخه، مع تواجد مندوب من الحي مفوض بالرأي برفقة الهيئة العامة للنظافة والتجميل أثناء حملات إزالة المخالفات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.