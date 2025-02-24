البرلمان الأوكراني يرفض قرارا يدعم زيلينسكي

فشل البرلمان الأوكراني، اليوم الإثنين، في الحصول على دعم كاف لمشروع قرار يعيد التأكيد على شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي .

وفي جلسة خاصة للبرلمان الأوكراني ، "فيرخوفينا رادا" ، عقدت لإحياء الذكرى الثالثة للغزو الروسي الشامل ، حصل مشروع القرار على 218 صوتا ، وهو أقل من الأصوات المطلوبة لتمريره وهي 226 صوتا.

ولم يشارك نحو 54 عضوا في البرلمان كانوا حاضرين في قاعة الاجتماعات في التصويت، ومن بينهم 38 ممثلا عن حزب خادم الشعب الذي يتزعمه زيلينسكي.

وطرحت قيادة البرلمان مشروع القرار كعرض رمزي لدعم زيلينسكي ، الذي تعرضت شرعيته لانتقادات من قبل روسيا ، ومؤخرا ، من الولايات المتحدة.

وجاء في وثيقة القرار:" أن فيرخوفينا رادا يؤكد مجددا أنه تم انتخاب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية. وأنه لا الشعب الأوكراني ولا فيرخوفينا رادا ، يشككان في التفويض الممنوح له ".

كما أشارت الوثيقة إلى المادة 108 من الدستور الأوكراني ، والتي بموجبها يظل رئيس الدولة الحالي في منصبه حتى يتولى الرئيس المنتخب التالي مهام منصبه.

يشار إلى أن فترة ولاية زيلينسكي العادية انتهت في مايو الماضي، ولكن لا يمكن تحديد موعد للانتخابات بسبب الأحكام العرفية المستمرة في البلاد.