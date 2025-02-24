ميلي بوبي براون تتألق بإطلالة راقية على السجادة الزرقاء لحفل ساج الـ 31

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حضرت النجمة ميلي بوبي براون منذ قليل حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لعام 2025، بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستانا حريريا باللون الوردي الفاتح من تصميم دار الأزياء "Louis Vuitton"، تميز بقصة انسيابية وبسيطة، مع ياقة متدلية وظهر مكشوف، مما أضفى لمسة من الأناقة الكلاسيكية على مظهرها.

أكملت ميلي إطلالتها بمجوهرات فاخرة من "Chopard"، شملت أقراطا وخاتما مرصعين بالألماس الأبيض والأصفر، مما أضاف بريقا خاصا إلى مظهرها.

كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت لون شعرها الأشقر البلاتيني الجديد، مما منحها إطلالة متجددة ومميزة.

على الرغم من عدم ترشيحها لجوائز هذا العام، حضرت ميلي بوبي براون الحفل لتقديم إحدى الجوائز، مؤكدة حضورها البارز في الساحة الفنية.

يقام الحفل في قاعة "Shrine Auditorium" بمدينة لوس أنجلوس، ويبث مباشرة عبر منصة نتفليكس، بحضور نخبة من نجوم السينما والتلفزيون.

وجدير بالذكر أن جوائز SAG تعتبر من أبرز المحطات في موسم الجوائز، حيث تسبق حفل الأوسكار بأيام قليلة، مما يجعلها مؤشرا هاما للفائزين المحتملين في الأوسكار.