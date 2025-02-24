اشتعال النيران بمنازل وسط مدينة رفح الفلسطينية جراء عدوان الاحتلال

أفادت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، باشتعال النيران بمنازل وسط مدينة رفح الفلسطينية؛ إثر إطلاق دبابات وطائرات مسيرة إسرائيلية النار تجاهها بكثافة.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنين ومنازلهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، بأن آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرق حي الزيتون، وعند دوار العودة وسط مدينة رفح، ما أدى إلى اشتعال النيران بمبانٍ سكنية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48,339 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,753 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.