البديل الألماني أقوى حزب في خمس ولايات بشرق ألمانيا

أصبح حزب "البديل من أجل ألمانيا" أقوى حزب في جميع الولايات الخمس بشرق ألمانيا في انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، بحسب النتائج الصادرة عن مسؤولي الانتخابات في ولايات ميكلنبورج-فوربومرن وبراندنبورج وسكسونيا-أنهالت وسكسونيا وتورينجن بعد إحصاء جميع الدوائر الانتخابية.

وعلى مستوى ألمانيا حل "البديل من أجل ألمانيا" في المرتبة الثانية خلف التحالف المسيحي المحافظ.

وفي انتخابات البرلمانات الإقليمية التي جرت في ثلاث ولايات بشرق ألمانيا العام الماضي، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب كبيرة، لكنه لم يصبح الحزب الأقوى إلا في ولاية تورينجن. وفاز حينذاك الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الإقليمية بولاية براندنبورج، بينما فاز الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا. وتصنف المكاتب الإقليمية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت التمثيلات الإقليمية التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا على أنها يمينية متطرفة بشكل واضح وتراقبها.

وفي ولاية براندنبورج حصل "البديل من أجل ألمانيا" على 5ر32% من الأصوات الثانية بعد فرز جميع مراكز الاقتراع، بحسب ما أعلنه مسؤول الانتخابات في الولاية. ويصنف مكتب حماية الدستور في براندنبورج الحزب باعتباره حالة اشتباه تتعلق بالتطرف اليميني. وحل الحزب المسيحي الديمقراطي في المركز الثاني (1ر18%)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الثالث (8ر14%). وفي الانتخابات الإقلميية التي جرت في الولاية في سبتمبر/أيلول 2024، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي متقدم بفارق ضئيل على "البديل من أجل ألمانيا".

وفي ولاية تورينجن حصل "البديل من أجل ألمانيا" على 6ر38% بعد فرز جميع الأصوات في الدوائر الانتخابية. وجاء الحزب المسيحي الديمقراطي في المركز الثاني بفارق كبير، حيث حصل على 6ر18%، متقدما على حزب "اليسار" الذي حصل على 2ر15%. وبرز حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره القوة الأقوى في ولاية تورينجن في الانتخابات العامة التي جرت عام 2021 وانتخابات الولاية عام 2024.

وفي ولاية سكسونيا أصبح "البديل من أجل ألمانيا" الحزب الأقوى على الإطلاق، حيث حصل على 3ر37% بعد فرز جميع الدوائر الانتخابية. وحصل الحزب المسيحي الديمقراطي على المركز الثاني بنسبة 7ر19%. وفي الانتخابات الإقليمية التي جرت في الولاية سبتمبر الماضي تمكن الحزب المسيحي الديمقراطي من هزيمة "البديل من أجل ألمانيا" بفارق ضئيل.

وفي ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 35% من الأصوات وفقا للنتائج الأولية، ما أدى إلى إزاحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الصدارة. وفي ولاية سكسونيا-أنهالت حل حزب البديل من أجل ألمانيا أيضا في الصدارة بفارق كبير بحصوله على 1ر37% من الأصوات، وجاء الحزب المسيحي الديمقراطي في المركز الثاني بحصوله على 2ر19%.

وفي ولاية برلين، حل حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الرابع، بينما فاز حزب "اليسار" بأكبر عدد من الأصوات الثانية بنسبة 9ر19% متقدما على الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر.