وزير الخارجية التركي: على إسرائيل أن تنهي فورا ممارساتها ضد الضفة الغربية

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شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على وجوب إنهاء إسرائيل ممارساتها وأعمالها التي تستهدف الضفة الغربية فورا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأكد فيدان أن أي خطوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم «غير مقبولة».

وتطرق فيدان إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن أنقرة تولي أهمية كبيرة للمبادرة الأمريكية الجديدة بشأن إنهاء هذه الحرب.

وأضاف: «الضمانات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا قضية نتابعها عن كثب ومن حيث المبدأ تركيا مستعدة للمساهمة في السلام».