أعلن وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر تقاعده السياسي بعد أن بدا أن حزبه "الديمقراطيون الأحرار" قد فشل في تجاوز عتبة الـ 5% اللازمة لدخول البرلمان الألماني في الانتخابات الوطنية التي جرت يوم الأحد.

وكتب ليندنر على موقع "إكس" مساء الأحد بعد حصول حزبه على حوالي 6ر4 %فقط في أحدث التوقعات:"أنا الآن أتقاعد من السياسة النشطة".

وكان ليندنر قد تعهد في وقت سابق بالانسحاب من السياسة إذا لم يتجاوز حزبه الذي يدعم السوق الحر حاجز الـ 5%.

وتشكل هذه الخطوة تراجعا ملحوظا بالنسبة لليندنر، الذي كان قد قاد الحزب للعودة إلى الساحة السياسية ودخل في حكومة ائتلافية من ثلاث أحزاب في عام 2021 مع الحزب الإشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس وحزب الخضر.

ومع ذلك، كانت العلاقة الائتلافية غير مريحة بسبب الفروق الكبيرة في السياسة المالية، مما أدى في النهاية إلى إقالة شولتس لليندنر من منصب وزير المالية في نوفمبر الماضي.

وهذا دفع الحزب الديمقراطي الحر للانسحاب من الائتلاف، وسط اتهامات بأن الحزب قد استبق الانقسام عن قصد، مما أدى إلى تقديم الانتخابات من سبتمبر إلى فبراير.

وسعى ليندنر إلى وضع نفسه كشريك ائتلاف مثالي لكتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي بقيادة فريدريش ميرتس، الذي فاز بفوز مريح في انتخابات الأحد.

لكن انهيار التأييد للحزب سيترك الحزب- وقيادته- في غياهب النسيان السياسي.