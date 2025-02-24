فون دير لاين تعتزم طرح خطة أسلحة اوروبية لدعم أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى دعم أقوى لأوكرانيا ووعدت بمبادرات جديدة مع حلول الذكرى الثالثة لغزو روسيا الشامل للبلاد.

وقالت فون دير لاين قبيل ساعات من اجتماعها المقرر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين في كييف: "أوكرانيا الحرة وذات السيادة هي في مصلحة العالم بأسره".

وبعد تأمين فجوة ميزانية أوكرانيا لعام 2025، أكدت على ضرورة تسريع المساعدات العسكرية.

"يجب أن نسرع من الإرسال الفوري للأسلحة إلى أوكرانيا".

وأضافت:"يجب أن نسرع في تسليم الأسلحة والذخيرة بشكل عاجل"، مشيرة إلى أنها ستطرح قريبا خطة شاملة لزيادة إنتاج الأسلحة وقدرات الدفاع في الاتحاد الأوروبي - وهو ما ستستفيد منه أوكرانيا أيضا.

كما أعلنت فون دير لاين عن تدابير إضافية لزيادة أمن الطاقة في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت إن الهدف هو دمج أسواق الكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بالكامل في شبكة الكهرباء الأوروبية بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت وزيرة دفاع ألمانيا السابقة:"شراكتنا الوثيقة هي في مصلحة أوكرانيا، ولكن أيضا في المصلحة الأوروبية".

ومن المتوقع أن تصل فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى كييف اليوم الاثنين لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي في الذكرى الثالثة لغزو روسيا الشامل لأوكرانيا.