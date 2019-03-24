مقتل وإصابة 24 مسلحا تابعين لطالبان وداعش في اشتباكات بينهما شرق أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأحد، مقتل 10 مسلحين تابعين لحركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي وإصابة 14 اَخرين خلال الاشتباكات بينهما.

وقال فيلق سيلاب "201" التابع للجيش الأفغاني، في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن مسلحا تابعا لطالبان و9 مسلحين تابعين لداعش ولاية خراسان قتلوا إثر اشتباكات نفذت بين مسلحي طالبان وداعش في إقليم كونار شرق أفغانستان.

وأضاف البيان أن 14 مسلحا آخرين أصيبوا خلال تلك الاشتباكات.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان وتنظيم داعش، بشأن هذا التقرير حتى الاَن.