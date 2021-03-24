نائب محافظ سوهاج يدشن سلسلة ندوات للتعريف بمبادرة تطوير الريف المصري

دشن أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، بالإنابة عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أولى سلسلة اللقاءات التعريفية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز النيل للإعلام بسوهاج، بحضور عدنان بدوي مدير عام إعلام جنوب الصعيد، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة ضمن المبادرة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية.

ونقل القاضي، تحيات محافظ سوهاج للحضور، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأهداها للشعب المصري تمثل فرصة تاريخية لا بد من استغلالها، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف 181 قرية بـ7 مراكز بسوهاج وهي (البلينا، طما، دار السلام، المنشاة، المراغة، جرجا، ساقلتة).

وأكد أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان القرى المستهدفة، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المبادرة لصالح المواطن السوهاجي، لافتا إلى أهمية دور أجهزة الإعلام المختلفة في تسليط الضوء على ما يتم من إنجازات ومشروعات خدمية وتنموية.

ومن جانبه قال عدنان بدوي إن المبادرة الرئاسية تمثل تضافر أكثر من 22 وزارة وهيئة، لافتا إلى إطلاق الهيئة العامة للاستعلامات لحملات توعوية للأهالي والمواطنين بجميع المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة للتعريف بالدور الذي تقدمه المبادرة والمشروعات التي ستقام وتعود عليهم بالنفع العام.

واستعرض رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري الهيئات والمصالح الحكومية ما يتم على أرض الواقع داخل كل مركز مشيدين بالمبادرة، وأنها نقلة كبيرة للقرى وتوابعها، موجهين الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالصعيد وخاصة محافظة سوهاج.