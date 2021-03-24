الخطيب يتبادل الدروع والأعلام مع رئيس سموحة

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أهدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، درع وعلم النادي إلى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة.

وجاء ذلك على هامش زيارة رئيس الأهلي لنادي سموحة، مساء اليوم، تلبية لدعوة فرج عامر.

وقدم الخطيب درع وعلم النادي إلى رئيس سموحة، متمنيًا التقدم والازدهار للنادي السكندري في شتى المجالات.

ومن جانبه قدم رئيس سموحة درع وعلم ناديه إلى محمود الخطيب، تقديرًا لقيام رئيس الأهلي بتلبية دعوته لزيارة نادي سموحة، وتأكيدًا على قوة العلاقات بين الناديين.

وكان الخطيب قد زار مقر نادي سموحة، مساء اليوم الأربعاء، تأكيدًا للعلاقات الوثيقة التي تجمع الأهلي بالأندية المصرية.