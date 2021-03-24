السقا وإدوارد بالجلباب الصعيدي من كواليس مسلسل «نسل الأغراب»

كشف الفنان إدوارد، عن صورة جديدة تجمعه بالفنان أحمد السقا، وهما يرتديان الجلباب الصعيدي من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، الذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام.



ونشر إدوارد الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "الإنستجرام"، وعلق قائلا: "نسل الأغراب قريبًا رمضان 2021".



"نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من كبار النجوم، من بينهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف وإخراج محمد سامي.



ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والصراع بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية.







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