طرح البرومو الرسمي لمسلسل نسل الأغراب

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "نسل الأغراب"، اليوم الثلاثاء، البرومو الرسمي للعمل، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال المخرج محمد سامي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه انتهى حتى الآن من تصوير أكثر من 80% من مشاهد المسلسل، مضيفا أنه سيبدأ خلال أيام عمليات مونتاج ومكساج الحلقات الأولى بالتزامن مع تصوير المشاهد المتبقية.

"نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من كبار النجوم، من بينهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف وإخراج محمد سامي.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والصراع بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية.