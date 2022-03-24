رئيس هيئة الرعاية الصحية ووفد من «صحة النواب» يتفقدان المنشآت الصحية بالأقصر

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الأربعاء، رفقة وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، للوقوف على معدلات رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يأتي ذلك في إطار زيارة للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية في الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري، لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، للاطمئنان على جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان، إلى أنه الوفد البرلماني استهل الزيارة بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمجمع الأقصر الطبي الدولي، المقرر انضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية ووحدة طب الأسرة بالمجمع، كما اطلع على آخر مستجدات أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر.

وأضافت، أن زيارة الوفد شملت مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالأقصر، وتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومنها الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وكذلك الإطلاع على نظام الميكنة والتحول الرقمي للخدمات والملف الطبي الإلكتروني للمريض، إلى جانب استطلاع آراء المواطنين حول الخدمة الطبية المقدمة.

كما تفقد الوفد البرلماني، وحدة طب أسرة الشيخ موسى، والأقسام المختلفة بالوحدة واستطلاع مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، ونظام الإحالة إلى المستويات الأعلى من الرعاية الصحية، لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، استعداد الهيئة الدائم لتلبية جميع احتياجات المنتفعين من خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للارتقاء بقطاع الصحة.

وأضاف السبكي أن الهيئة تعكف باستمرار على تنفيذ حزم من الخدمات المستحدثة والمبادرات المهمة، والتي من شأنها تحسين تجربة المريض بالمنشآت الصحية للهيئة، ومنها تطبيق الحوكمة الإكلينيكية والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتفعيل تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب فندقية الخدمات الطبية، وذلك بما يضمن تقديم الهيئة العامة للرعاية الصحية نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دعم مجلس النواب المستمر لقطاع الصحة وللهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا تضافر جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في القطاع الصحي، ومؤكدًا حرص الهيئة على مباشرة دورها التنموي في توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى ووفق أحدث معايير الجودة العالمية والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

وقد أثنى الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على العمل والجهد المبذول من قِبل القائمين على العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة وهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين على أعلى مستويات من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير الدولية، مشيرين إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر هو المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

ضم الوفد البرلماني، كلًا من النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس اللجنة المرورية، والنائب الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة، والنائب الدكتور كريم بدر، أمين سر اللجنة، والنائب الدكتور محمود عزب، عضو اللجنة، والنائب الدكتور محمد العماري، عضو اللجنة.