بيل: لا أفكر سوى في هدفي مع ويلز

قال جاريث بيل لاعب ريال مدريد، إنه يركز حاليا فقط في مباراة ويلز أمام النمسا الحاسمة في تأهل المنتخب لمونديال قطر 2022، الذي سيكون الأول للفريق منذ 1958 إذا نجح في التأهل.

وغاب بيل، الذي لم يشارك سوى في مباراتين مع ريال مدريد منذ نوفمبر الماضي، عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد الماضي، بسبب آلام في الظهر، ولكنه تمكن من السفر إلى كارديف هذا الأسبوع لينضم إلى معسكر المنتخب.

وقال النجم الويلزي في تصريحات لمحطة (سكاي سبورتس) قبل مواجهة النمسا في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم: "أنا أركز فقط في هذه المباراة وفي التأهل".

وتابع: "لا أفكر في أي شيء آخر في الوقت الحالي. هذا استحوذ على كل انتباهي وكل تركيزي وكل استعداداتي في الأشهر القليلة الماضية. أنا لا أفكر في أي شيء آخر غير المباراة ضد النمسا ثم سنرى بعد ذلك".

وأضاف بيل الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل: "سأفعل كل ما بوسعي للعب 120 دقيقة إذا لزم الأمر. سأبذل 100% من مجهودي كما أفعل دائما".