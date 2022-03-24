محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمنطومة التعليمية

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن العملية التعليمية في بورسعيد تشهد تطورا غير مسبوق، وذلك تماشيا مع خطة الدولة نحو تطوير التعليم والذي يعد أساس تنمية المجتمعات وتطويرها، جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.



وخلال الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس على أعلى مستوى، وذلك في إطار خطة النهوض بالعملية التعليمية ببورسعيد، موضحا أن أعمال التطوير تتضمن إعادة دهان واجهات المدارس وتطوير فناء المدرسة ليشمل ملاعب و مسطحات خضراء بداخلها، فضلا عن تطوير مسارح المدارس وزيادة الطابع الجمالي بها، مع الحفاظ على تفاصيلها المميزة والتاريخية.