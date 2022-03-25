

وصفت السيدة أمل المغربي والدة شهيد القوات المسلحة محمد عبده، تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية الأمهات المثالية بأنها لحظة فخر وسعادة.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، إنها تفتقد ابنها منذ وقت استشهاد ابنها (في 2015)، مشيرة إلى أن تكريمها عوّضها وطبطب على قلبها.



وأشارت إلى أنها فوجئت بتلقيها اتصالًا من شؤون ضباط القوات المسلحة، بترشيحها للتكريم كأم مثالية "والدة شهيد"، مؤكدة أنها صورة ابنها أول ما جاء إلى ذهنها فور إبلاغها بالتكريم.



وتابعت: "محمد كرماته كتير من وقت استشهاده.. محمد شهيد حق وأشعر بالعزة والفخر باستشهاده.. محدش كان يعرفني قبل استشهاده لكن دلوقتي الدنيا كلها عرفتني".



وكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، نماذج مشرفة من السيدات المصريات في مختلف المجالات، وذلك ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022، وذلك بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي بحضور كبار المسؤولين والوزراء، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة نصر.



وأعلن الرئيس السيسي، 10 قرارات جديدة وجه الحكومة بتفعيلها استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، وقال إنّه عاهد نفسه منذ أن تولى مسؤولية هذا الوطن، أن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التي تستحقها، مؤكدا أنه على العهد والوعد ببذل كل ما في وسعه لمواصلة مسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها عرفانًا بدورها الفاعل في بناء المجتمع وانشغالها بهمومه.