إصابة طفلتين شقيقتين في حادث مروري بالشرقية

أصيبت طفلتان شقيقتان بكدمات وجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث مروري بدائرة قسم الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول حبيبة هـ م، 6 أعوام، مقيمة في الصالحية الجديدة، مصابة بجرح قطعي في القدم اليمنى وكسر في الكاحل الأيمن، وشقيقتها حنين، 4 أعوام، مصابة بجرح قطعي في الركبة اليمنى واشتباه بوجود نزيف بالمخ.

وتبين حدوث إصابة الطفلتين المصابتين إثر تعرضهما لحادث صدمتهما سيارة بدائرة قسم الصالحية الجديدة، وتم نقلهما إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.