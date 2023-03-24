الادعاء الأمريكي يتهم مؤسس «تيرافورم لابس» للعملات المشفرة بالاحتيال

اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة مؤسس شركة تيرافورم لابس، دو كوون، بتدبير عملية احتيال على العملة المشفرة على مدار سنوات مما أدى إلى تآكل 40 مليار دولار، على الأقل، في القيمة السوقية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء الاتهام الذي أصدره في وقت متأخر من أمس الخميس، مكتب الادعاء الأمريكي في مانهاتن، في ختام يوم مثير بدأ بأنباء اعتقال كوون في مونتينيجرو (الجبل الأسود).

وكوون هارب بالفعل من اتهامات في موطنه كوريا الجنوبية.

ولم يتضح ما إذا كان التوقيف تم بناء على طلب من السلطات الأمريكية، ولكن الادعاء الأمريكي أعلن أنه سيسعى إلى ترحيله إلى نيويورك.

ولم يرد مارك كاليفانو، المحامي الأمريكي لكوون - 31 عاما، عن طلب بالتعقيب على هذا الأمر.

وحال ترحيل كوون إلى نيويورك، فسوف يواجه محاكمة من جانب نفس المكتب الذي يشرف على قضية جنائية ضد شخصية مهمة أخرى في عالم العملات المشفرة وهو سام بانكمان-فريد، المؤسس المشارك لشركة "إف تي إكس" والذي جرى ترحيله من جزر البهاما.

وكان النائب العام الأمريكي في مانهاتن، داميان ويليامز، تحدث علانية عن أن جهود شركات العملات المشفرة لتجنب القواعد بإقامة مقرات لهم في الخارج لن تردع ممثلي الادعاء الأمريكيين.