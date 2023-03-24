 أحمد السقا يضع ثعبانا في فمه بالحلقة الثانية من برنامج «رامز نيڤر إند» - بوابة الشروق
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أحمد السقا يضع ثعبانا في فمه بالحلقة الثانية من برنامج «رامز نيڤر إند»

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 7:23 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 7:23 م
حل الفنان أحمد السقا، ضيفا على برنامج «رامز نيڤر إند»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية "إم بي سي"، في ثاني حلقات البرنامج، حيث اعتمدت فكرة الحلقة على وجود السقا في مطعم معلق في الهواء، وأثناء تناوله الطعام يبدأ المقلب.

وعندما علم السقا بالمقلب، طلب منه رامز أن يأخذ ثعبانا صغيرا ويقدم برومو للحلقة، فوضعه السقا في فمه سريعا وأخرجه.

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والإثارة تجاه ضيوف البرنامج الذين وقعوا في الفخ، ومنهم، محمد رمضان، وكريم فهمي، وآسر ياسين، ومحمد فؤاد، وأحمد حاتم، وياسمين عز، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومُصطفي كامل، وإمام عاشور، ورضا عبد العال، ومحمود كهرباء، والعديد من النجوم الآخرين.

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