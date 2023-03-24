أوكرانيا: سومي تعاني من خسائر فادحة نتيجة القصف الروسي خلال الساعات الماضية

أعلن مكتب المدعي الإقليمي في منطقة سومي الأوكرانية ان القصف الروسي المكثف خلال الساعات الماضية على مجتمع بيلوبيليا تسبب في تدمير مبنى للشرطة وثلاث مدارس وروضة أطفال ومؤسسة زراعية وخسائر بشرية كنتائج أولية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن المكتب القول إنه بحسب التحقيقات الأولية لقصف الليلة الماضية، استخدم الروس أساليب حرب يحظرها القانون الدولي، ولمدة ساعة نفذوا قصفًا مكثفًا من أراضي روسيا باستخدام أسلحة مختلفة.

كما تعرضت مستوطنات الحدودية في منطقة سومي (مجتمعات بيلوبيليا وفوروجبا وميكولايفكا وريتشكي) للهجوم، ونتيجة للقصف، قتل مدني وأصيب شخصان.

كما أفاد مكتب المدعي العام، تضرر المجلس القروي، وثلاث مدارس، وروضة أطفال ومركبات، وحوالي عشرة منازل وثمانية مبانٍ سكنية كما تم تدمير مبنى الشرطة تقريبا، وقُتل ضابط شرطة وأصيب خمسة في هذه الهجمات الروسية.