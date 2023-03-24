علقت الفنانة يسرا، على انفصال والديها منذ طفولتها قائلة: «أنا بنت محمد حافظ سليم وبنت قسوته لكن عمري ما هقدر اتبرأ منه.. وبنت أمي سهيلة وهبي الست اللي ربت وكبرت وتعبت وشقيت وحرمت روحها من أشياء كثيرة آوي؛ علشان أوصل اللي أنا فيه النهاردة».

وأشارت خلال لقائها لبرنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء الخميس، إلى إلقائها اللوم على والدتها باختيار أب قاسي وحرمانها من مشاعر الأبوة في هذه السن المبكرة.

ولفتت يسرا إلى تبرير والدتها ذلك؛ بفشلها في الاختيار الصحيح موجهة رسالة لها: «أنا انفصلت وبكرا تعرفي ليه أنا مشيت»، لافتة من جهتها إلى توجهها إليها، قائلة: «لما كبرت فهمت ليه ماما مشيت، وكان عندها حق وقلت لها أنا آسفة إني سألتك السؤال ده».