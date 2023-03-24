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موسكو تتوعد بالرد على طرد إستونيا لديبلوماسي روسي

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 1:44 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 1:44 م

توعد مصدر بوزارة الخارجية الروسية، لم يكشف عن اسمه، إستونيا بعد طردها ديبلوماسي روسي بأن بلاده سترد الرد المناسب.

وقال المصدر لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة: "إن موسكو سترد على طرد دبلوماسي روسي من إستونيا، وسيكون ردنا مماثلا ومناسبا".

وكانت إستونيا أعلنت في وقت سابق من اليوم أحد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية لديها شخصا غير مرغوب فيه، وطالبته بمغادرت البلاد بحلول الــ 29 من مارس الحالي.

وأشار بيان للخارجية الإستونية إلى أن نشاط هذا الدبلوماسي يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، متهمة إياه بالضلوع في تقويض الأمن والنظام الدستوري في إستونيا عن طريق نشر دعاية بهذا الشأن.

يُذكر أن الخارجية الروسية طردت في يناير الماضي السفير الإستوني وقلصت التمثيل الدبلوماسي مع إستونيا، ردا على إجراءات السلطات الإستونية، التي تعتبرها روسيا معادية لها.

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